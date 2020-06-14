flaş İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA