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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin Bölgesi'nde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
14.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:48
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin Bölgesi'nde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA