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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin daha terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer...

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11.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:25

İçişleri Bakanlığı:  İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde,  İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin daha terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer alan, Firaz Amed kod adlı İzzet Yiğit olduğu tespit edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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