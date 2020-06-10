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Sağlık Bakanı Koca: Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 17. İyileşen kişi sayımız 2 bin 241. Yoğun bakımda toplam tedavisi devam eden hasta sayımız 631. Cihaza bağlı olan hasta sayımız ise düne göre düşüş içinde; 280.

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10.06.2020 19:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:02

Sağlık Bakanı Koca: Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 17. İyileşen kişi sayımız 2 bin 241. Yoğun bakımda toplam tedavisi devam eden hasta sayımız 631. Cihaza bağlı olan hasta sayımız ise düne göre düşüş içinde; 280. 


Kaynak: DHA

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