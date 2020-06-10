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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
10.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA