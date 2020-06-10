flaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA