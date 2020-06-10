FLAŞ Ticaret Bakanı Pekcan: Bakanlığımızın ticarete yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekliyoruz.

Ticaret Bakanı Pekcan: Bakanlığımızın ticarete yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekliyoruz. MERSİS üzerinden başlattığımız elektronik belge uygulaması ile şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek.

Kaynak: DHA