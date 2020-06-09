FLAŞ Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'in tekrar bir çatışma ortamına sürüklenmesine göz yummayacağız, olayları takip ediyor ve gereken her önlemi alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'in tekrar bir çatışma ortamına sürüklenmesine göz yummayacağız, olayları takip ediyor ve gereken her önlemi alıyoruz. Terör örgütünün yeniden palazlanma girişimlerine müsaade etmeyeceğiz Vefa destek gruplarına yönelik kalleş eylemleri içerdeki ve dışardaki sıkışmışlığının en bariz göstergesidir. Türkiye terörle mücadelede tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. Türkiye inşallah terör belasını gündeminden tamamen çıkartacaktır.

Kaynak: DHA