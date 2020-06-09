FLAŞ Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave istihdam için teşvik sağlayacağız. Özellikle genç istihdam için 25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekle beceri ve deneyim kazanmalarını sağlayacağız. Tamamlayıcı emeklilik sigortası için çalışma başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave istihdam için teşvik sağlayacağız. Özellikle genç istihdam için 25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekle beceri ve deneyim kazanmalarını sağlayacağız. Tamamlayıcı emeklilik sigortası için çalışma başlatıyoruz. İlave emeklilik desteği alınmasını da sağlayacağız. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiyenin istihdam kalkanı sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sigortasını 2022'de devreye sokacağız.Milli ve yerli sanayide yüzde 20 gibi bir güce sahipken bunu yüzde 70'e çıkardık.

Kaynak: DHA