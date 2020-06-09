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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum.
09.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum.
Kaynak: DHA