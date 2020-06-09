flaş Bakan Varank: 11. Kalkınma Planında; deniz teknolojileri, gemi inşa ve yan sanayinin rekabet gücünü artırmak için "Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin" kurulmasına karar verdik.

Bakan Varank: 11. Kalkınma Planında; deniz teknolojileri, gemi inşa ve yan sanayinin rekabet gücünü artırmak için "Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin" kurulmasına karar verdik. Komite'nin başkanlığını Bakanlığımız yürütüyor.

Kaynak: DHA