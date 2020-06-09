flaş Hazine ve Maliye Bakanlığı: Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır. Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır.

Kaynak: DHA