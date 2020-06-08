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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti.
08.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak.
Kaynak: DHA