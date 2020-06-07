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İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu.
07.06.2020 19:20 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:20
İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Şırnak/Habur Sınır kapısından teslim oldu. 2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlendi.
Kaynak: DHA