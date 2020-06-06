FLAŞ "Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz.

"Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz"

- "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz"

- "Celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık.Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz."

Kaynak: DHA