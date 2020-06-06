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"Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz.
06.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:46
"Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz"
- "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz"
- "Celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık.Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz."
Kaynak: DHA