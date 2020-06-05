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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi.

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05.06.2020 20:52 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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