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flashCumhurbaşkanı Erdoğan: Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik.

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05.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:50

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.

 


Kaynak: DHA

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