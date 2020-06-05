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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Havalimanları Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerini alıyor.
05.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:49
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Havalimanları Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerini alıyor. Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibariyle 47 tane havalimanı daha sertifika almaya hak kazandı. 53 havalimanı artık salgına karşı önlemlerle donatılarak, güvenli bir şekilde vatandaşımıza hizmet verecek.
Kaynak: DHA