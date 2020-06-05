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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli, yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.
05.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:38
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli, yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA