flaş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli, yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli, yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA