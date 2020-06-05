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İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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05.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:06

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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