flaş İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 496 bin 841 kişiye adli/idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 496 bin 841 kişiye adli/idari işlem yapıldı. Şuana kadar toplam 65 ilde 492 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandı.

Kaynak: DHA