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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 496 bin 841 kişiye adli/idari işlem yapıldı.
04.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:02
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 496 bin 841 kişiye adli/idari işlem yapıldı. Şuana kadar toplam 65 ilde 492 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandı.
Kaynak: DHA