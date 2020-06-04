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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 496 bin 841 kişiye adli/idari işlem yapıldı.

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04.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:02

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar  sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 496 bin 841 kişiye adli/idari işlem yapıldı. Şuana kadar toplam 65 ilde 492 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandı. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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