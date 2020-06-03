FLAŞ İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması neticesinde; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması neticesinde; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: DHA