FLAŞ Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Libya'daki hükümete destek) Libya'da Sarrac hükümeti yeni başarılara imza atmıştır.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Libya'daki hükümete destek) Libya'da Sarrac hükümeti yeni başarılara imza atmıştır. Biz de desteklemekteyiz. Provokasyonların katliam girişimlerinin önlenmesi için Türkiye büyük bir misyon üstlenmiştir. Uluslararası toplumun meşru olanı desteklemesi, gayri meşru olana karşı çıkması gerekir. Türkiye'nin oradaki pozisyonu BM ile uyumlu olduğu kadar NATO tarafından da teyit edilmiştir.

Kaynak: DHA