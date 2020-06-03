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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacak.

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03.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:28

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:  Bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacak. Telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde sürecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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