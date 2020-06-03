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ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.
03.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:04
ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır.
Kaynak: DHA