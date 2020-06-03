İçişleri etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Listede İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 31 Mayıs 2020'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan 'Mazlum Garzan' kod adlı Veysel Kaya olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 31 Mayıs 2020'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan 'Mazlum Garzan' kod adlı Veysel Kaya olduğunu açıkladı. Terörist Kaya'nın, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının patlayıcısını hazırladığı öğrenildi. Kaynak: DHA