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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te operasyona giderken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Burak Aydoğan ve Astsubay Celal Özcan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
03.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te operasyona giderken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Burak Aydoğan ve Astsubay Celal Özcan'ın ailelerine başsağlığı diledi. Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Aydoğan ve Özcan'ın ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Kaynak: DHA