FLAŞ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, Şerzan kod adlı...

FLAŞ
02.06.2020 23:35 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:35

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda  1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adeta el bombası ele geçirilmiştir.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi Haber
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 37'ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 37'ye yükseldi
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı Haber
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı Haber
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları 'Çince' paylaşımla uyardı
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı
Fatih Terim, sosyal medya hesabından 'Irkçılığa hayır' mesajı paylaştı
Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı
Ekvator Ginesi, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini 'koronavirüsü abartıyor' gerekçesiyle kovdu
Ekvator Ginesi, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini "koronavirüsü abartıyor" gerekçesiyle kovdu
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Bodrum'da mermer tozunu 'beyaz kum' diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Çetin Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Uğur Akbaş Haldun Dormen Seren Serengil
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: FLAŞ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 23:39:08. #1.15#
title