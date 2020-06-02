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MEB: 15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlenmiştir.

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02.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:59

MEB: 15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlenmiştir. Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak "en az üç hafta" olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecektir.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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