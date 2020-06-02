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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz.

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02.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:53

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz.  Mayıs ayı ihracatımız; COVİD-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019'daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen, pandemi sürecinde bir önceki aya göre %10,84 arttı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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