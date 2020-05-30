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Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından, #PolisiminYanındayım etiketiyle şu paylaşımı yaptı: "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dur ihtarına uymayan bir zanlının açtığı ateş sonucu bir polisimiz şehit düştü.
30.05.2020 18:23 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:23
Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından, #PolisiminYanındayım etiketiyle şu paylaşımı yaptı: "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dur ihtarına uymayan bir zanlının açtığı ateş sonucu bir polisimiz şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum."
Kaynak: DHA