FLAŞ Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından, #PolisiminYanındayım etiketiyle şu paylaşımı yaptı: "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dur ihtarına uymayan bir zanlının açtığı ateş sonucu bir polisimiz şehit düştü.

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından, #PolisiminYanındayım etiketiyle şu paylaşımı yaptı: "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dur ihtarına uymayan bir zanlının açtığı ateş sonucu bir polisimiz şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum."

Kaynak: DHA