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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 1 Haziran'da İstanbul'dan Ankara'nın yanı sıra İzmir'e, Antalya'ya ve Trabzon'a da uçuş seferleri gerçekleştirilecek.

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30.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 1 Haziran'da İstanbul'dan Ankara'nın yanı sıra İzmir'e, Antalya'ya ve Trabzon'a da uçuş seferleri gerçekleştirilecek. 1 Haziran sonrası bütün havalimanlarımızda da uçuşlarımız kademeli olarak başlayacak. İlk uçuşlar İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak.


Kaynak: DHA

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