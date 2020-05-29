flaş Bakan Albayrak: Pek çok bilinmez bulunmasına rağmen gerek salgınla mücadele gerekseekonomi konusunda attığımız zamanlı adımlar ve aldığımız önlemler ileTürkiye, önümüzdeki dönemde de büyüme performansı açısından dünyadanpozitif ayrışan ülke olmayı sürdürecek, salgın sonrası dönemde...

Bakan Albayrak: Pek çok bilinmez bulunmasına rağmen gerek salgınla mücadele gerekse ekonomi konusunda attığımız zamanlı adımlar ve aldığımız önlemler ile Türkiye, önümüzdeki dönemde de büyüme performansı açısından dünyadanpozitif ayrışan ülke olmayı sürdürecek, salgın sonrası dönemde de yıldızı Türkiye, önümüzdeki dönemde de büyüme performansı açısından dünyadanpozitif ayrışan ülke olmayı sürdürecek, salgın sonrası dönemde de yıldızı parlayacak ülkelerin başında gelecektir.

Kaynak: DHA