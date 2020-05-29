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Bakan Albayrak: Pek çok bilinmez bulunmasına rağmen gerek salgınla mücadele gerekseekonomi konusunda attığımız zamanlı adımlar ve aldığımız önlemler ileTürkiye, önümüzdeki dönemde de büyüme performansı açısından dünyadanpozitif ayrışan ülke olmayı sürdürecek, salgın sonrası dönemde...
29.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:48
Bakan Albayrak: Pek çok bilinmez bulunmasına rağmen gerek salgınla mücadele gerekse
ekonomi konusunda attığımız zamanlı adımlar ve aldığımız önlemler ileTürkiye, önümüzdeki dönemde de büyüme performansı açısından dünyadanpozitif ayrışan ülke olmayı sürdürecek, salgın sonrası dönemde de yıldızı
parlayacak ülkelerin başında gelecektir.
Kaynak: DHA