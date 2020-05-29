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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamlıyor.
29.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:31
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah.
Kaynak: DHA