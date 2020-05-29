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HSK kararıyla, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetleri 1 Hazirandan itibaren başlayacak.
29.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:02
HSK kararıyla, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetleri 1 Hazirandan itibaren başlayacak.
Kaynak: DHA