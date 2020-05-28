FLAŞ İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, "18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, "18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelge ile:

-65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için;

31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında,-0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için;

03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Kaynak: DHA