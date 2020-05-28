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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, "18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.
28.05.2020 23:30 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:30
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, "18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelge ile:
-65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için;31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında,-0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için;
03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
Kaynak: DHA