flaş Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 pandemisiyle mücadelede ciddi aşamalar kaydeden Türkiye'de, birçok sektörde olduğu gibi, Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemilerin faaliyetlerine 01 Haziran 2020'de yeniden başlanacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 pandemisiyle mücadelede ciddi aşamalar kaydeden Türkiye'de, birçok sektörde olduğu gibi, Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemilerin faaliyetlerine 01 Haziran 2020'de yeniden başlanacağını bildirdi.

Kaynak: DHA