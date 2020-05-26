flaş flaşSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugünkü vefat sayısı 28, vaka sayısı 948, test sayısı 19.853, iyileşen sayısı 1.492.İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor.

flaş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugünkü vefat sayısı 28, vaka sayısı 948, test sayısı 19.853, iyileşen sayısı 1.492. İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir.

Kaynak: DHA