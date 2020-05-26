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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nda güvenlik noktalarına yönelik saldırılarda kullanacağı bombaların ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
26.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:12
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nda güvenlik noktalarına yönelik saldırılarda kullanacağı bombaların ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: DHA