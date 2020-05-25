flaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmran Han görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunarak, ikili ülke ilişkileri ve bölgesel meseleler ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği konularını ele alındı.

Kaynak: DHA