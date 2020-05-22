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İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 İl Valiliğine Genelge gönderdi.

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22.05.2020 22:10 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:10

İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 İl Valiliğine Genelge gönderdi. Gelinen aşamada pazartesi günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği belirtilerek, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 29 Mayıs 2020 Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alındığı ifade edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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