FLAŞ Bakan Albayrak: Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız.

Bakan Albayrak: Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız.

Kaynak: DHA