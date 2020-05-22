FLAŞ MSB: ** Barış Pınarı Bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB:

** Barış Pınarı Bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

** Terörle mücadele harekatı kapsamında 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi.

** (FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 495 kişi TSK'dan ihraç edildi, 4 bin 682 kişi hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.

** (Celp işlemleri) Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak.

Kaynak: DHA