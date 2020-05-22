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MSB: ** Barış Pınarı Bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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22.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:56

MSB:

** Barış Pınarı Bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. 

** Terörle mücadele harekatı kapsamında 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi.

** (FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 495 kişi TSK'dan ihraç edildi, 4 bin 682 kişi hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.

** (Celp işlemleri) Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak.


Kaynak: DHA

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