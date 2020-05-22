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AK PARTİ GRUP BAŞKANI NACİ BOSTANCI: Halkın tayin ettiği Milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz.
22.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:54
AK PARTİ GRUP BAŞKANI NACİ BOSTANCI: Halkın tayin ettiği Milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız.
Kaynak: DHA