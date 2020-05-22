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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: E-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve ALO 199 VEFA DESTEK HATTI üzerinden saat 12.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri onaylanan başvuru 190.679'dur. Başvuran ve yanındakiler dahil toplam kişi sayısı: 416.598'dir.
22.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:27
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: E-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve ALO 199 VEFA DESTEK HATTI üzerinden saat 12.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri onaylanan başvuru 190.679'dur. Başvuran ve yanındakiler dahil toplam kişi sayısı: 416.598'dir.
Kaynak: DHA