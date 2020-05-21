FLAŞ Ticaret Bakanı Pekcan: Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın işbirliğinde, Ticaret Müşavirliğimizin de katkılarıyla yürütülen yoğun girişimler neticesinde, ülkemizden Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kalkmıştır.

Ticaret Bakanı Pekcan: Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın işbirliğinde, Ticaret Müşavirliğimizin de katkılarıyla yürütülen yoğun girişimler neticesinde, ülkemizden Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kalkmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan açıklama ile ülkemizden Çin'e süt ve süt ürünleri ihraç edebilecek firma listeleri duyurulmuştur. Bu kapsamda sektörümüzün önde gelen 54 firması Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı gerçekleştirebilecektir.

Kaynak: DHA