FLAŞ İçişleri Bakanlığı: Bugün saat 13.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izni verilen kişi sayısı: 109 bin 116.

İçişleri Bakanlığı: Bugün saat 13.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izni verilen kişi sayısı: 109 bin 116.

Kaynak: DHA