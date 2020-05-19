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İçişleri Bakanlığı, 81 il genelinde 22 Mayıs Cuma günü ile 26 Mayıs Salı günü arasında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge yayımladı.

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19.05.2020 20:54 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:54

 İçişleri Bakanlığı, 81 il genelinde 22 Mayıs Cuma günü ile 26 Mayıs Salı günü arasında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge yayımladı. 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasapların yanı sıra kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın  market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerden 10.00-17.00 saatleri arasında ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde de satış yapabilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar,  pazartesi ve salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.


Kaynak: DHA

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