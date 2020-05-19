flaş İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri " konulu ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri " konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00'a kadar geçici süreyle durdurulacak.

Kaynak: DHA